A Villadossola la seconda prova del campionato svizzero di mini racing

Si svolgerà sabato 14 e domenica 15 maggio sul circuito Mini rombi di Villadossola, in via Felino Poscio in zona stadio, la seconda prova del campionato svizzero di miniracing Srcca.

A competere automodelli in scala 1/8 della categoria buggy (fuoristrada) che montano dei veri motori a scoppio. La gara prevede qualifiche e semifinali al sabato, mentre domenica sarà il giorno delle finali.

“Due giornate -così gli organizzatori- che metteranno a dura prova i piloti facendoli correre per mezz'ora consecutiva”.

Per la manifestazione sono attesi una settantina di piloti, per il pubblico l'ingresso al circuito è gratuito e sarà organizzato un piccolo ristoro.