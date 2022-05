La Pro Vigezzo fa poker alla Dinamo Bagnella

Sapendo già il risultato del Fondotoce, che sabato aveva già incamerato tre punti, il solo risultato possibile era la vittoria.Consapevole di dover fare bene, la Pro parte forte. Prima Bergamaschi, poi Rolandi sulla traversa e poi Ferraris fanno capire le intenzioni rossoblu.

Il gol è nell'aria ed arriva dopo un bello scambio Bergamaschi - Rolandi; quest'ultimo non sbaglia l'1-0. Poco dopo lo stesso Rolandi veste i panni del rifinitore per Piraglia, che non sbaglia il raddoppio.Una timida reazione del Bagnella si concretizza con un palo a portiere battuto.Scampato il pericolo, i vigezzini fanno tris con Ferraris. Prima del fischio del riposo è Temistocle a fallire il poker.

Il secondo tempo si apre con un gol in pallonetto ancora di Piraglia, che di fatto chiude i conti.I ritmi si abbassano anche se la Pro si procura occasioni con Pidò e con uno scatenato Piraglia, che prima fallisce di poco il bersaglio e poi si procura un calcio di rigore, che però Balassi si fa parare.Da segnalare il buon esordio tra i pali del classe 2004 Landoni.