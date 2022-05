Ornavassese e Fomarco conquistano tre punti fuori casa

Un altro brutto scivolone compromette ulteriormente la classifica della Varzese. Contro il Trecate la squadra ossolana doveva necessariamente fare punti. Invece i novaresi passano (1-2) in Valle Divedro e lasciano nei guai Filippini e soci, che restano a soli 3 punti dalla zona play out. Il gol granata è di Piroia.

Bene Fomarco e Ornavassese vittoriose fuori casa entrambe per 3 a 2 . I neri passano a Oleggio, i biancoverdi fanno tre punti a Comignano. In rete per l’Ornavassese Zonca e due volte Margaroli. Per il Fomarco doppietta di Pasin e gol di Schirru.

Pari in quel di Carpignano per la Crevolese che porta via un punto grazie al 2 a 2 firmato Palfini e Moretti.

Battura d’arresto inattesa per la Virtus Villa, sconfitta a Ghemme da una squadra in lotta per la salvezza. Finisce 2 a 1 per i novaresi, la rete ossolana è di Cotroneo.