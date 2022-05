Il Ristorante Lanterna Blu verso nuova vita: online l'avviso esplorativo

Dopo un periodo di chiusura dettato da un contenzioso tra il Comune di Santa Maria Maggiore e l'ultimo gestore, l'Amministrazione del capoluogo vigezzino, prima di intraprendere una procedura di asta pubblica, ha ritenuto opportuno compiere un’indagine esplorativa di mercato tra gli operatori economici.

Oggetto della manifestazione di interesse è il Ristorante Lanterna Blu, per anni punto di riferimento per l'attività ristorativa e non solo dell'intera valle.

L'immobile è così composto:

- Ristorante al piano terreno composto da ingresso, sala bar, due sale ristoranti, cucina attrezzata, bancone e forno per pizzeria, wc per il personale e wc per la clientela, locale spogliatoio e dispensa; per complessivi m2 265 lordi; - Piccolo porticato coperto, terrazzino esterno e piccolo balconcino al primo piano della superficie complessiva di circa 20 m2;

- Ambiente sottotetto di circa 126 m2 accessibile tramite scala esterna;

- Cantina al piano seminterrato superficie lorda 32 m2;

- Piccolo ripostiglio / wc di circa 6 m2 accessibile dall’esterno;

- Area esterna pertinenziale di circa 2270 m2.

L'invito a manifestare il proprio interesse nella gestione – come affittuari – o come acquirenti del Ristorante è online a questo indirizzo.

È possibile partecipare alla manifestazione di interesse per l’acquisto o per la locazione dell’intero immobile oppure anche per entrambe.

È possibile prendere visione dei locali oggetto dell’avviso, previo appuntamento telefonico al numero 0324 94213.

Eventuali richieste di informazioni potranno essere inviate all’indirizzo mail protocollo@comune.santamariamaggiore.vb.it o a mezzo PEC all’indirizzo: comune@pec.santamariamaggiore.eu.

La manifestazione di interesse dovrà pervenire al Comune di Santa Maria Maggiore, Piazza Risorgimento n.28, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 07/06/2022.