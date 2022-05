Alla riscoperta di sapori, prodotti e angoli della Valle Verzasca

Güstemm er Verzasca di sabato 14 maggio è un evento enogastronomico nato dal desiderio di far riscoprire i sapori, i prodotti e gli angoli caratteristici della Valle Verzasca. Tramite passeggiate mangerecce coronate da golose soste dove i produttori, i ristoratori e le associazioni della valle propongono cibi e bevande di produzione locale, si vuole portare i partecipanti nei vecchi nuclei e nelle 'strecce' dei paesi della valle, nei paesaggi naturali e incontaminati e lungo sentieri dimenticati. Una manifestazione itinerante che ogni anno propone una giornata da passare in compagnia gustando le proposte enogastronomiche del nostro territorio.



Costo

Adulti: 60 franchi svizzeri

Ragazzi (7-16 anni): 30 franchi svizzeri

Bambini (0-6 anni): gratis



Iscrizione obbligatoria tramite il sito internet.



La manifestazione si svolge solo in caso di tempo asciutto (info al numero 1600 e sul sito di “Güstemm er Verzasca); è raccomandato un abbigliamento comodo e scarpe sportive.



Maggiori informazioni: www.gustemerverzasca.ch.