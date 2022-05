Il Gsh Sempione 82 all’ Italian Open World Para Athletics Grand Prix

Quello dal 6 all’8 Maggio è un weekend di gare che vede impegnato il Gsh Sempione 82 Asd su diversi campi: gli atleti che fanno parte del Club Azzurro Fispes e un atleta della disabilità intellettiva, tenuto sott’occhio dai tecnici della Fisdir, sono scesi in pista a Jesolo in occasione dell’Italian Open World Para Athletics Grand Prix, mentre un altro gruppo sia della disabilità fisica che della disabilità intellettiva hanno gareggiato ai Campionati Regionali Fispes e Fisdir di Asti.

Sono 16 in totale gli atleti che hanno preso parte alla gara nella cittadina piemontese che vede il rientro alla competizione dei ragazzi della disabilità intellettiva: si tratta di Addis, Atarchi, Beltrami, Bionda, Borghini, Colombani, Corsini, Dughera, Gaspari, Morandi, Preioni, Punchia e Tornoni per la Fisdir e Bertola, Gori e Ruta per la Fispes. Dispiace invece per chi purtroppo all’ultimo ha dovuto rinunciare alla gara a causa dell’influenza stagionale che li ha colpiti.

Fra i risultati spiccano quelli di:

Addis Alessio categoria Promozionale Maschile, nel lancio del vortex che con una misura di 38,47m diventa campione regionale e si classifica secondo nei 50m;

Tornoni Giuseppe arriva secondo nei 100m Open mentre si prende il primo posto nella gara dei 200m Open;

Preioni Doriano è terzo nei 200m Open Maschile;

Morandi Stefano per la categoria Open Junior, si aggiudica il titolo sia nel getto del peso che nel lancio del giavellotto

Il Capitano Mario Borghini porta a casa le medaglie di campione regionale nel getto del peso C21 e quella d’argento nel lancio del giavellotto C21

Atarchi Mohamed con i suoi quasi 20m di lancio del giavellotto Open si prende l’oro di categoria;

Stefano Gori è primo nella categoria F11 nella disciplina del getto del peso e in quella del lancio del giavellotto, gara in cui riesce a conquistare il minimo di partecipazione ai campionati italiani assoluti Fispes;

Due ori anche per Emanuele Ruta nel peso e nel disco F33;

Due titoli regionali anche per Stefano Bertola nel peso e nel disco F32.

Per quanto riguarda invece la gara internazionale di Jesolo a sfidarsi contro i migliori atleti al mondo c’erano Bagaini, Morana, Seck e Zani tutti impegnati nelle distanze dei 100m e 200m ad eccezione di Zani che gareggia anche negli 800m.

Le gare anche quest’anno sono state condizionate dal vento che caratterizza la località veneta, ma anche dalla pioggia e dal clima non proprio mite. Il cronometro segna una conferma di tempi per tutti quanti, ma è nell’ultima giornata di gare che arriva anche un Record Italiano: a siglarlo è il solito Nicholas Zani categoria T33 che abbassa il suo precedente primato dei 200m di un centesimo, su una pista che non gli è proprio congeniale.

Il prossimo appuntamento sarà il “Meeting dei 40 anni” in programma il 21 Maggio allo Stadio Boroli – Pista di Atletica Cav. Angelo Petrulli, gara valida come prima prova territoriale del Campionato di società di Atletica Paralimpica Fispes.