“Vivere di musica”, stasera il concerto con i giovani talenti ossolani

Giovani e talentuose promesse della musica della Val d'Ossola saliranno sul palco dell'Auditorium delle Scuole Medie G. Floreanini di Domodossola per un concerto di musica classica organizzato nell'ambito della stagione culturale 2022 di Fondazione Paola Angela Ruminelli e Associazione Culturale Mario Ruminelli.

Vivere di musica è il titolo dell'appuntamento in programma stasera, sabato 14 maggio, alle ore 21 con ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili. Protagonisti saranno quattro musicisti Post-Millennial: Matteo Cimatti al violino, Valentina Bionda al violoncello, Giacomo Arfacchia al clarinetto e Amir Salhi al pianoforte. Trovarsi nella sala che ospiterà il concerto – in programma tra le altre, musiche di J.S. Bach, Busoni, Saint-Saëns, Händel – sarà un ritorno alle loro prime esperienze in campo musicale, vissute proprie in quella scuola, fucina di un meraviglioso fermento culturale.

L'ideale percorso di questo inizio di stagione musicale 2022 offerta da Fondazione ed Associazione Ruminelli ha come comune denominatore la presenza sul palco di artisti ossolani. Alcuni sono ormai conosciuti ed affermati, come Paolo Pasqualin e Roberto Olzer, che si sono esibiti sia nel primo appuntamento con Roberto Prosseda, sia nel secondo dedicato al jazz con gli altrettanto apprezzati Elisa Marangon, Fabrizio Spadea, Roberto Mattei e Michele Gori. Altri, come i promettenti musicisti protagonisti del concerto di sabato 14 maggio, sono agli inizi di una già fulgida carriera: la direzione artistica dell'Associazione Culturale Mario Ruminelli ha pertanto deciso – nel nome e in ricordo di Paola Angela, grande mecenate che nel valore della cultura aveva da sempre creduto – di offrire loro un trampolino di lancio di tutto rispetto.

Ecco il programma completo del concerto: J.S. Bach, Suite n. 2 (Valentina Bionda, violoncello) J.S. Bach – F. Busoni, Chaconne in re minore BWV 1004 (Amir Salhi, pianoforte) C. Saint-Saëns, Il cigno (Valentina Bionda - Amir Salhi) M. Bruch, da Otto pezzi per trio (Giacomo Arfacchia, clarinetto - Valentina Bionda - Amir Salhi) L. Bassi, Fantasia su temi di Rigoletto (Giacomo Arfacchia - Amir Salhi) N. Milstein, Paganiniana (Matteo Cimatti, violino) J. Widmann, Fantasia per clarinetto solo (Giacomo Arfacchia) G.F. Händel - J. Halvorsen, Passacaglia per violino e violoncello (Matteo Cimatti - Valentina Bionda)

Giacomo Arfacchia, nato a Domodossola nel 2001, inizia lo studio del clarinetto all’età di otto anni sotto la guida di Gabriele Oglina. Nel 2013 incontra Fabrizio Meloni, primo clarinetto del Teatro alla Scala di Milano, che da quel momento sarà la sua principale guida. Si laurea nel 2021 con il massimo dei voti, lode e menzione speciale presso il conservatorio Guido Cantelli di Novara sotto la guida di Roberto Bocchio. Dal 2021 studia a Madrid nella prestigiosa Escuela Superior de Música Reina Sofía, nella classe di Pascal Moraguès, primo clarinetto della Orchestra de Paris. È vincitore di numerosi premi in competizioni internazionali e ha frequentato diverse masterclass di perfezionamento. Nel settembre 2021 comincia a far parte del Trio D’Anches formatosi nella Escuela Reina Sofia de Madrid, con il quale si esibisce in diverse città europee.

Valentina Bionda è nata a Domodossola nel 2000, inizia lo studio del violoncello nel 2008 sotto la guida del Maestro Andrea Pecelli. Dal 2010 al 2015 ha fatto parte dell’Orchestra da Camera Giovanile di Domodossola. Nel 2013 ha ottenuto il primo premio per la migliore interpretazione al Concorso Nazionale Valstrona e nel 2014 ha preso il primo premio al Premio Crescendo di Firenze. Nel 2019 è stata membro dell’Orchestra Giovanile Italiana, con la quale ha suonato diretta, tra gli altri, da Daniele Gatti, Jeremie Rhorer, Alexander Lonquich e Giovanni

Gnocchi. Nel 2019 ha frequentato l’ultimo anno di triennio presso la Scuola di Musica di Fiesole conseguendo il relativo diploma con votazione 110 e lode. Ha studiato al Royal College of Music di Stoccolma e alla Sibelius Academy di Helsinki; nel 2021 ha suonato con la Greek Youth Symphony Orchestra e ha conseguito la laurea biennale di violoncello con il voto massimo 110/110.

Matteo Cimatti è nato a Firenze nel 2000, ha iniziato a suonare il violino alla Scuola di Musica di Fiesole e ha proseguito gli studi presso l’Haute École de Musique de Lausanne sotto la guida di Pavel Vernikov, dove ha conseguito la laurea triennale con il massimo dei voti; è attualmente studente nella classe di Svetlana Makarova presso la Haute École de Musique de Lausanne. Inoltre, Matteo ha partecipato a numerose masterclass con docenti di fama internazionale come Salvatore Accardo, Mihaela Martin, Gerhard Schulz e David Takeno. Già giovanissimo Matteo ha vinto numerose borse di studio e premi in diversi concorsi internazionali e nazional. Ha partecipato a numerosi festival come Sion Festival, Festival dei Due Mondi, Festival Musikdorf Ernen, Kronberg Academy Meisterkurse, Festival Farulli100 e ha tenuto concerti in diversi Paesi europei. Si esibisce regolarmente sia in Italia che all’estero come solista e in duo violino-pianoforte; è attualmente membro fondatore del Trio Edera, un trio d’archi con sede a Sion.

Amir Salhi è nato a Domodossola nel 2002, studia pianoforte dall’età di 4 anni e frequenta regolarmente l’Accademia Pianistica giovani talenti di Alzate Brianza (Como). Vincitore di 52 primi premi nazionali e internazionali di cui 43 assoluti e vincitore della borsa di Studio Brusoni per la Musica, del Premio Cavalierato, della Medaglia della Camera dei Deputati e di quella del Senato della Repubblica, Amir ha suonato, oltre che in Italia, in Svizzera e in Francia. Nel 2022, a soli 19 anni, ha conseguito la Laurea in pianoforte presso il Conservatorio di Cesena.

Il numero degli ingressi al concerto, a partecipazione gratuita, sarà regolato in base alle normative Covid-19 vigenti al momento dell’evento. Per accedere allo spazio del concerto sarà necessario indossare mascherina FFP2.

Informazioni sulle attività dell'Associazione Culturale Mario Ruminelli e della Fondazione Paola Angela Ruminelli www.ruminelli.it – www.facebook.com/associazionemarioruminelli – info@fondazioneruminelli.it