Note tra le nuvole: il trio Lfj incanta il Colle della Frera

Un concerto sospeso tra cielo e terra, dove la musica si fonde con il paesaggio alpino e i suoni si specchiano nell’azzurro del Lago d’Orta. È ciò che attende gli escursionisti e gli amanti delle note domenica 29 giugno al Colle della Frera, a 1.120 metri di altitudine, per un nuovo appuntamento della rassegna Musica in Quota.

Protagonista della giornata sarà il Lfj Guitar Trio, formazione composta da Renato Pompilio, Alex Maltauro e Cristian Soldi, tre chitarristi uniti dalla passione per sonorità che spaziano dal latino al flamenco, passando per il jazz. Il trio nasce nel 2022 con l’intento di proporre brani internazionali reinterpretati in chiave originale, offrendo al pubblico un viaggio musicale senza confini, ricco di contaminazioni e suggestioni ritmiche.

Per raggiungere il luogo del concerto, il ritrovo è fissato alle ore 9.00 presso il parcheggio dell’Alpe Campello, nel territorio di Quarna Sopra, poco sopra il campo sportivo. Da lì si imbocca un sentiero ben segnalato che, passando per l’abitato di Quarna e l’Alpe Preer, conduce in circa un’ora e mezza di cammino fino al Colle della Frera. Il dislivello è di circa 300 metri, con un itinerario classificato come escursionistico (livello E), adatto a chi ha un minimo di abitudine al trekking.

Ad accompagnare i partecipanti lungo il percorso saranno le Guide ufficiali del Parco Nazionale della Val Grande, in particolare Manuel Piana, contattabile per informazioni al numero 347 3979745. Il concerto, come da tradizione della rassegna, è gratuito. I partecipanti sono invitati a portare con sé il pranzo al sacco, ma per chi preferisce è possibile usufruire dei punti ristoro gestiti dalla Pro Loco locale (info: 339 1232341). Un’esperienza pensata per chi ama la montagna, la musica e la meraviglia degli orizzonti aperti. In caso di maltempo, l’evento sarà annullato.