Un pareggio e due sconfitte. E' ancora un magro bottino quello delle ossolane impegnate in Promozione. La Juve Domo pareggia 1 a 1 contro il Vigliano in trasferta. Il Vogogna perde 3 a 1 in casa del Bulè Bellinzago, mentre il Piedimulera viene sconfitto 1 a 0 in casa dal Valduggia.

Ora i granata di mister Pratini dovranno cercare i punti per la salvezza matematica nelle ultime tre gare. Punti che, se anche arrivassero, difficilmente potranno evitare al Vogogna i play out.