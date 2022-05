Linea ferroviaria interrotta, bus sostitutivi tra Locarno e Domo

A causa di un cedimento di un muro di sostegno sovrastante la linea ferroviaria, la circolazione dei treni è

interrotta tra Camedo e Re, il traffico internazionale è pertanto soppresso fino a nuovo avviso.



Nel traffico internazionale, per la giornata di giovedì 19 maggio 2022 il trasporto sarà effettuato con servizio bus sostitutivo via lago con partenza da Locarno alle ore 07.48, 14.48, 16.48 e con partenza da Domodossola alle ore 10.25, 17.25 e 19:00.

Tra Locarno e Camedo (Svizzera) i treni regionali circolano regolarmente. Tra Domodossola e Re (Italia) i treni circolano secondo orario.



Maggiori informazioni sulla durata della chiusura saranno fornite appena note. Si invita la spettabile utenza a consultare l’App Arcobaleno o il sito www.vigezzinacentovalli.com prima di mettersi in viaggio.