Esercitazione dei vigili del fuoco alla diga di Campliccioli. FOTO E VIDEO

Si sono concluse ieri le due giornate addestrative organizzate dal Comando Vigili del Fuoco di Verbania in collaborazione con Enel al lago di Campliccioli, in alta valle Antrona.

I soccorritori hanno simulato il recupero di un lavoratore infortunatosi all’interno del cunicolo di accesso al muro di coronamento del bacino artificiale, che si sviluppa in maniera verticale per un'altezza di circa sessanta metri.

Al termine della manovra, si è potuto testare l’attrezzatura a disposizione a bordo di uno degli ultimi automezzi assegnati al comando di Verbania, specifico per l’impiego in ambiente montano ed impervio, che ha permesso di effettuare delle calate sulla verticale del muro di sbarramento, così come previsto dal programma di mantenimento per il personale appartenente al nucleo SAF Speleo – Alpino - Fluviale del Comando.

Le condizioni meteo favorevoli e l’approssimarsi della stagione estiva hanno fatto sì che alla manovra effettuata all’esterno potessero assistere alcuni escursionisti già presenti sui numerosi percorsi che la valle offre.