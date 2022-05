Il Comitato Salute Vco invita a manifestare contro la Regione davanti al Tecnoparco

"Lunedì 23 maggio al Tecnoparco nella sede dell'Amministrazione provinciale la Rappresentanza dell'Assemblea dei Sindaci del VCO incontrerà alle 13 i vertici regionali, per ascoltare le loro decisioni per ciò che riguarda la "sanità" del nostro territorio" si legge in una nota del Comitato Salute Vco.

"L'ora è stata scelta per scoraggiare la presenza di cittadini in attesa davanti all'edificio. Chiediamo perciò ai nostri lettori il sacrificio di essere presenti, marcando così con la presenza lo scontento per l'operato di questa Amministrazione Regionale" l'invito del comitato.