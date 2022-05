A Domodossola la quarta edizione di Domus in fabula

Si svolgerà al teatro della Cappuccina la quarta edizione della rassegna di Teatro Educazione “Domus in fabula”, organizzata dall’associazione Petra.

Quattro le giornate in programma dal 23 maggio che proporranno spettacoli in presenza e filmati di rappresentazioni. Inaugurazione alle 9 di lunedì con 'Grand HotHell' interpretato dal laboratorio teatrale del liceo Bellini di Novara. Il programma completo si può consultare in allegato o sulla pagina Fb e sul sito dell’associazione Petra.