Eures Eurodesk, nuovo programma di lavoro all'estero anche per i giovani del Vco

Evento informativo rivolto all'utenza dei Punti Locali Eurodesk, ed Eures della Provincia del Vco. Riguarda la presentazione del programma "Eures Tms Targeted Mobility Scheme - Opportunità di mobilità per lavoro / tirocinio / apprendistato in Europa ".

Il programma offre ai giovani/adulti un’assistenza su misura per trovare un lavoro, un tirocinio o un apprendistato in un altro paese dell’UE, in Norvegia o in Islanda, e assiste le aziende a trovare lavoratori motivati e qualificati.