Alla guida ubriachi, tre patenti ritirate dai Carabinieri

Fine settimana caratterizzato da controlli straordinari alla circolazione stradale ed al regolare svolgimento delle attività sociali notturne per i Carabinieri della Compagnia di Domodossola. E’ stato aumentato il pattugliamento urbano e delle principali arterie viarie dell’Ossola, finalizzando l’attenzione alle serate di venerdì e sabato, nella zona del Luna Park di Regione Nosere di Domodossola e dei locali di aggregazione giovanile, nella zona di Trontano e lungo via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, oltre alle zone del centro cittadino Domese.

Numerosi i posti di controllo eseguiti, sia fissi che volanti, con frequenti test etilometrici per constatare l’eccessivo consumo di bevande alcoliche. Svolte anche pattuglie a piedi nelle vie cittadine, per contrastare l’attività di spaccio e bloccare schiamazzi molesti, utilizzando anche appositi servizi in abiti borghesi. Sono 3 le patenti ritirate, con 2 automobilisti denunciati per aver avuto tassi di positività all’alcool di oltre 2 volte il consentito.

Perfino 2 neopatentati pizzicati positivi all’alcool test con oltre 1 g/l. Per loro è fatto assoluto divieto di consumazione di bevande alcoliche prima di mettersi alla guida; infatti il tasso alcolemico ad essi consentito è pari a 0 g/l e pertanto saranno segnalati anche al Prefetto. Complessivamente le serate si sono svolte senza particolari problematiche. In molti hanno poi preferito rincasare a piedi, complice il bel tempo e le elevate temperature, o attendere sul posto, appisolandosi in macchina, che gli effetti della sbornia venissero meno.

Domenica invece, è stato monitorato sia il regolare andamento dei festeggiamenti in città a Domodossola per la vittoria dello scudetto del Milan, sia in Val Vigezzo per la vittoria della Pro Vigezzo dell’ultima di campionato.