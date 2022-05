Presentazione del libro 'Erano giovani e forti. I soldati di Trontano della grande guerra'

Verrà presentato il 27 maggio, alle 21, nella sala consiliare di Trontano il libro “Erano giovani e forti. I soldati di Trontano della grande guerra”, curato dall' associazione culturale Navasco.

I testi sono di Daniela Borri e Marisa Salè, mentre il progetto grafico è di Monica Borri. Il libro contiene documenti raccolti tra le famiglie di Trontano da Monica Borri, Cristina Ramozzi e Rinaldo Rodoni. La serata proporrà memorie e lettere della grande guerra pensando alla pace.

La pubblicazione vede la luce in seguito ad una mostra del 2018 nell'oratorio di Santa Marta a Trontano. Per l'occasione furono esposti foto e documenti dei caduti di Trontano nella prima guerra mondiale per il centenario della sua conclusione. “Non è un libro sulla guerra, ma sui soldati - dice Daniela Borri, presidente dell'associazione culturale Navasco – a più di cento anni abbiamo voluto raccontare le piccole storie di padri, di mariti e di figli in particolare i attraverso le lettere che mandavano a casa gli articoli di giornali locali dell'epoca e i documenti dell'archivio comunale e provinciale”.

Per partecipare alla serata sarà dìobbligo indossare la mascherina.