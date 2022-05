Soccorso alpino in azione sulle alture di Cheggio

Esercitazione sulle alture di Cheggio e del Lago Cavalli per gli uomini delle stazioni Villadossola-Antrona e Bognanco. La scorsa è stata una dna domenica di lavoro per le due stazioni del Soccorso alpino, giornata che ha impegnato una cinquantina di uomini e un elicottero.

Cheggio, poco sopra Antrona, è stata la base dell’esercitazione estiva che interessato anche zone come Cavallo di Ro, Fornalino, gli alpeggi di Cama. Alle operazioni, durate tutta la mattinata, era presente anche Felice Darioli, da poco premiato per la sua lunghissima attività nel soccorso, ed anche i sindaci della valle. Gli uomini del soccorso alpino sono poi stati ospiti delle gruppo folk di Antrona che ha preparato loro il pranzo in paese.