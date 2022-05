Presentata la ricchissima stagione estiva di Santa Maria Maggiore

Il secolo di vita del Gruppo Folcloristico Valle Vigezzo, i 39 anni di storia del Raduno internazionale dello Spazzacamino e i 10 anni del festival letterario “Sentieri e Pensieri”.

S’annuncia con un ricco programma di appuntamenti e di anniversari la stagione estiva di Santa Maria Maggiore il cui calendario è stato presentato ieri sera in conferenza stampa presso il Centro culturale Vecchio municipio.

“Proponiamo un ampio programma di eventi” ha esordito il sindaco Claudio Cottini – spaziando dall’arte alla cultura, dalla natura allo sport. Ma non ci siamo mai fermati: infatti anche negli ultimi due anni, nonostante le molte difficoltà legate al mondo degli eventi, il nostro Comune ha scelto di confermare il 90% delle iniziative, sempre con un'attenzione particolare alla sicurezza. Anzi, abbiamo voluto rilanciare: il nostro ufficio cultura e turismo ha creato, ad esempio con IncoronAzioni e Naturae, cicli di eventi e occasioni di svago uniche, volte alla riscoperta del territorio e alla fruizione culturale, sempre in linea con le misure di sicurezza ed anche in grado di intercettare i nuovi bisogni dei nostri turisti. Il Covid-19 a Santa Maria Maggiore non è mai stato visto come un blocco, ma al contrario uno stimolo per creare qualcosa di nuovo, sicuro e coinvolgente, adatto a questa fase storica così delicata”.

“L’intenzione – come ha evidenziato Monica Mattei, dell’ufficio turistico del Comune – è quello di destagionalizzare ancor di più l’offerta”. Tante le proposte anche a cura della Pro loco, presente alla conferenza stampa con la presidente Michela Prelli.

Tra gli appuntamenti immancabili: la rassegna letteraria “Sentieri e Pensieri”, quest’anno alla sua decima edizione, e il ritorno del Raduno Internazionale dello Spazzacamino, che di anni ne compie 39. E ancora: i 100 anni del Gruppo Folcloristico Valle Vigezzo, la rassegna Musica da bere (organizzata sotto la direzione artistica del Maestro Roberto Bassa), i Weekend da favola, l’offerta sportiva della pineta di Santa Maria Maggiore (a partire, ma non solo, dal Praudina Adventure Park) e la grande mostra d'arte estiva sarà dedicata ad Aldo Cerchiari. Il calendario completo degli eventi di Santa Maria Maggiore sarà presto online su www.santamariamaggiore.info.