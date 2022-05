“Una donna...mille volti – tra parole e musica” il 27 maggio ad Ornavasso

Il Comune di Ornavasso in collaborazione con la biblioteca organizza venerdì 27 maggio la serata “Una donna...mille volti-tra parole e musica”. L’iniziativa si terrà presso la sala cinema teatro di Ornavasso alle ore 21, l’ingresso è libero.

La serata è incentrata sulla figura della donna, sulle sue molteplici sfaccettature e sul rapporto con l’uomo. Un rapporto che è base della vita, imprescindibile da essa, ma che non sempre è idilliaco. Non si può parlare di donna senza parlare di uomo: “...è proprio da questo scontro-incontro, tra un uomo e una donna, che si muove l’universo intero...” (G. Gaber).

Monologhi e brani di artisti vari, magistralmente interpretati da Monica Rosiello e accompagnati dalla splendida voce e dalla chitarra di Elena Bazzoni, trasporteranno gli spettatori in un ritratto della donna comune, con la sua forza e le sue debolezze, una donna vera che vive e affronta la vita di tutti i giorni con tutta l’energia che ha. La donna di oggi, la donna di ieri e gli stereotipi di sempre, in una visione diversa che vuole suscitare emozioni e far riflettere.

“Elena e Monica -spiegano gli organizzatori- hanno realizzato e messo in scena in passato uno spettacolo riguardante la sostenibilità e in questa nuova occasione di incontro e condivisione cercheranno di dare voce ai loro pensieri e alle loro emozioni riguardo l’universo femminile, riproponendo a modo loro canzoni e monologhi famosi. Una serata ricca di emozioni, per ridere e scherzare ma anche riflettere e meditare, sulla figura dell’essere più bello, complicato e amorevole del mondo: la donna!”.

I monologhi spaziano tra diversi artisti tra cui: Paola Cortellesi, Vanessa Incontrada, Enrico Brignano, Franca Valeri, Giorgio Gaber, Emanuela Fanelli, Claudio Bisio, Emma Marrone, Luciana Littizzetto, Roberto Benigni. Le canzoni, invece, sono di cantanti italiani tra cui: Giorgia, Fiorella Mannoia, Ron, Anna Oxa, Fausto Leali, Elisa, Gianni Nannini.

Elena Bazzoni ha studiato canto moderno alla Scuola Toscanini di Verbania ed ha coltivato per molti anni la sua passione per la musica attraverso il canto corale nel genere gospel. Ama accompagnare il canto col suono della sua chitarra.

Monica Rosiello ha frequentato la Scuola di Recitazione “Quelli di Grock” a Milano. Ha fatto del Teatro la sua passione e ha partecipato ad altri corsi e workshop di approfondimento. Ultimamente ha fatto un corso sulla Commedia dell’Arte. Ha sempre fatto parte di Compagnie Teatrali Amatoriali, prima a Milano e poi nella nostra zona, dove abita da tanti anni. Sempre a livello amatoriale, ha partecipato a Musical italiani ed americani e a spettacoli di prosa. Attualmente fa parte anche della Compagnia “E...dizione Straordinaria” che mette in scena, oltre alle proprie “Cene con Delitto”, anche spettacoli di prosa.