Incontro con lo scrittore Luca Ammirati al castello di Vogogna

Incontro con lo scrittore Luca Ammirati venerdì 27 maggio, alle 21, al castello di Vogogna.

Responsabile interno della sala stampa del Teatro Ariston, dove ogni anno si svolge il Festival della canzone italiana, Luca ha esordito nella narrativa con "Se i pesci guardassero le stelle". Nel 2021 ha pubblicato, con Sperling & Kupfer “L'inizio di ogni cosa” e proprio in quell'occasione è stato nostro ospite in diretta per la presentazione.