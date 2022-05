Capra sbranata a Cannobio, Cia: “Sulla presenza del lupo intervengano anche gli amministratori locali”

L’ultimo allarme è lanciato dal socio Cia Andrea Piffero, allevatore di capre e titolare dell’Agriturismo Da Attilio in località Marcalone a Cannobio. Racconta l’imprenditore: “Era una giornata con discreta affluenza in agriturismo e con abbastanza rumore da scoraggiare possibili attacchi in pieno giorno dal lupo. Almeno cosi pensavo. Le capre erano appena uscite dal recinto per il pascolo e, siccome sono dotate di Gps per rilevare sempre la loro posizione, ad un tratto mi sono accorto che non c’era movimento sulla app di tracciamento.