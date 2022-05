Stefanetta sulla sanità: "I nostri cittadini non si meritano questo spettacolo"

Anche il primo cittadino di Vogogna Marco Stefanetta interviene sulla questione del futuro sanitario del territorio. Lo fa criticando i vertici regionali per le loro dichiarazioni fatte lunedì dopo l'incontro con la rappresentanza dei sindaci.

"Sono stato abituato e cresciuto nell’esempio di chi, per dirla all’Einaudi, fonda le proprie azioni sul “conoscere per deliberare”. Fa impressione leggere e vedere che amministratori regionali e locali parlino senza informarsi, senza studiare, senza approfondire. Come se la sanità fosse una partita di pallone, e ci fosse una squadra per cui tifare" sottolinea il sindaco vogognese facendo riferimento alla proposta della ristrutturazione dei due ospedali con il mantenimento dei due Dea.

"Nel mio minuscolo ruolo di sindaco di un paese di 1800 abitanti non mi adeguerò a questa politica di accodarsi al senso comune e alle risposte comode dal punto di vista elettorale ma cieche per quanto riguarda la prospettiva per il nostro territorio continua Stefanetta.