In Etiopia una scuola intitolata a Falcone e Borsellino

A sud di Addis Abeba c'è una scuola intitolata Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. L’iniziativa è del Centro Aiuti per l’Etiopia, l’organizzazione di volontariato che dal 1983 lotta contro ogni forma di povertà nello stato africano promuovendo sviluppo, istruzione, assistenza socio-sanitaria.

Il Centro Aiuti, che oggi ha sede a Fondotoce, è nato su iniziativa di Roberto Rabattoni e dagli Anni Ottanta è impegnato in questa grande operazione di solidarietà.

La scuola è oggi un complesso costituito da 3 edifici, dotati di 24 aule, una biblioteca, una sala insegnanti, la direzione e l'archivio. Consentirà la frequenza ad un massimo di 2.800 studenti.

La decisione di intitolarla a Falcone e Borsellino è arrivata a 30 anni dalla Strage di Capaci, l’attentato in cui persero la vita il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta, Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro.

Per onorare e ricordare le donne e gli uomini che hanno perso la vita in difesa della democrazia, il Centro Aiuti per l’Etiopia ODV ha preso questa decisione anche per far sì che i 1.400 studenti possano conoscere l’esempio di umanità, di coraggio e i valori di responsabilità e giustizia che hanno incarnato e vissuto i due magistrati uccisi.

Un progetto che è piaciuto a Maria Falcone, sorella del giudice ucciso a Capaci e presidente della Fondazione che del magistrato porta il nome.