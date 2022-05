Un punto a Ghemme, la Varzese è salva

La Varzese conquista il punto salvezza a Ghemme, con un 3 a 3 d’altri tempi. La squadra di Lipari colleziona il risultato sperato e resta in Prima Categoria a 90 minuti dalla fine del torneo. Relegando la Pro Ghemme allo spareggio finale per non retrocedere.

Vincono Virtus Villa e Ornavassese, perdono Crevolese e Fomarco.

I virtussini hanno vita facile contro l’Oleggio (5-0) mentre i neri di Fusè piegano (2-1) l’Agrano.

La Sanmartinese si dimostra buona squadra passando a Pieve Vergonte per 3 a 1 mentre la Crevoles e cede alla Cannobiese (1-2).

Giochi fatti in testa: la vittoria del Feriolo a Momo dà ai lacuali la certezza nella vittoria del Campionato di Prima.