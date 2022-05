La Sagra della Patata torna con l'edizione della 'ripartenza'. Saranno raccolti fondi per i profughi ucraini

Il Consiglio Direttivo della Sagra della Patata di Montecrestese sta lavorando all’edizione 2022 in programma per il 26/27/28/ 29 Agosto.

Sarà un’edizione di vera Ripartenza con tante novità ma anche delle riconferme, ad esempio verrà riproposto “Fai Il Gesto e Lascia il Resto”, Campagna proposta per la prima volta per raccogliere fondi da destinare alle popolazioni terremotate di Arquata del Tronto.

Quest’anno la raccolta sarà in favore della Caritas Domodossola, per il grande lavoro che sta svolgendo, dando aiuto ai profughi Ucraini ospiti in Ossola ma anche inviando materiale direttamente in Ucraina.

Una delle Novità sarà il ristorante, ampliato a 1400 mq di superfice coperta e pavimentata, in modo da poter avere gli spazi previsti dalle normative vigenti, le entrate saranno regolamentate e gestite da personale formato con l’aiuto di un” programma software” studiato appositamente per questo tipo di eventi.

Verranno proposti 4 spettacoli nel palco esterno, alternandosi con il liscio, scuole di ballo, tributo, concerto, e per i più giovani sarà allestito uno spazio all’aperto con chiosco e discoteca.

Sara allestita la Fiera espositiva (per info prolocomontecrestese@gmail.com ) ed uno spazio dedicato ai più piccoli con gonfiabili e giochi.

Il programma dettagliato con tutte le novità verrà illustrato durante la conferenza stampa di presentazione appena pronto tutto il programma definitivo.

“Stiamo lavorando per presentare una Sagra in totale Sicurezza per i volontari e per gli ospiti, abbiamo dovuto cambiare molte cose ed adeguarci a nuove normative, ma continueremo come sempre a lavorare con la stessa passione, promuovendo il “Prodotto tipico Ossolano “Le Patate sono le regine della nostra Sagra, ma potrete degustare tutti i prodotti del territorio, Vini, acque minerali, birre, salumi, formaggi, uova, pane, dolci, gelati e tanto altre….“ le eccellenze Ossolane in assoluto.”