La Juve Domo cade in casa della capolista Briga. Gli ossolani perdono 3 a 1 dopo essere passati in vantaggio in apertura di primo tempo con Pesce. I padroni di casa hanno pareggiato dopo 2 minuti e prima dell'intervallo hanno trovato il gol del 2 a 1. Allo scadere della ripresa il definitivo 3 a 1.

Sconfitta dallo Sparta Novara anche per il Vogogna con il finale di 4 a 0.

Pareggia 2 a 2 in casa il Piedimulera contro la Chiavazzese. In rete per gli ossolani Wallingre e Gallini.