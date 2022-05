Rifiuti abbandonati in centro a Villadossola: arrivano le multe

L’amministrazione di Villadossola è intervenuta per risolvere la situazione di degrado che da settimane si verifica all’angolo tra via Valdrè e via Sempione, in centro città.

I lunghi lavori di sistemazione della facciata di un condominio hanno di fatto costituito un impedimento ai mezzi di Conser Vco nella raccolta dei rifiuti. Che prima venivano messi davanti all’ingresso del condominio mentre la nascita del cantiere ha costretto ad individuare un’altra area dove lasciare i sacchetti dell’immondizia. La soluzione era il marciapiede tra via Sempione via Valdrè. Sennonché, la soluzione ha dato fiato a chi, incivilmente, sul quel marciapiede ha iniziato ad abbandonare di tutto, anche nei giorni in cui la raccolta non era prevista. Una situazione che anche Ossolanews aveva evidenziato visto che l’immondizia restare lì per giorni e giorni.

Ora, visto l’esempio di scarso senso civico stava proseguendo, l’amministrazione ha, stamattina, dato vita a un controllo con gli operatori di Conser Vco e con la polizia municipale. I sacchetti abbandonati sono stati aperti e controllati: questo ha permesso di risalire a chi lasciava l’immondizia sulla strada, non rispettando tempi e ore della raccolta. ‘’Ma il controllo – spiega l’assessore Stefano Cittadino – ha anche permesso di verificare che nei sacchetti c’era di tutto. In pratiche chi li abbandonava non rispettava neppure la basilare regole di differenziare i rifiuti. Tutto veniva messo nel sacchetto’’.

I cittadini indisciplinati sono stati identificati grazie ad alcune carte contenute nei sacchetti: saranno sanzionati.

‘’Quando il cantiere del condominio sarà tolto – dice Cittadino – sarà possibile riattivare la raccolta rifiuti in un’area interna del palazzo’’.

I controlli della polizia municipale e di Conser Vco hanno poi interessato anche l’area giochi alle spalle del semaforo sulla provinciale al Villaggio Operaio. Anche qui sono stati trovati oggetti abbandonati incivilmente. L’area è stata ripulita. L’amministrazione comunale ha anche deciso di eliminare quest'area e di sostituire la raccolta rifiuti con il porta a porta, proprio per evitare l'abbandono irregolare da parte di persone incivili.

Intanto proprio la scarsa propensione della città a differenziare i rifiuti (a Villa si raggiunge solo il 66 per cento di differenziata) e pur di mantenere costanti i servizi di pulizia di Conser Vco, l’amministrazione dovrà ritoccare la Tari (la tassa rifiuti) che dovrebbe salire di un 6-7 per cento.