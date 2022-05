''Anche domenica troppe assenze: nulla da fare con lo Sparta''

Cade il Vogogna e ‘vede’ la retrocessione. Per non scendere di categoria e sparare negli spareggi domenica dovrebbe fare un punto contro il Briga e restare a tiro della Juventus Domo., Ma sarà durissima perché il Brigo (prossimo avversario) va come un treno.

Il 4 a 0 di Novara parla come al solito di un Vogogna malconcio. Una dannazione che perseguita i biancoverdi da inizio campionato. Troppi gli assenti anche contro lo Sparta.

‘’Niente fa fare – dice Enrico Castelnuovo, tecnico del Vogogna – anche domenica eravamo con cinque assenti: in settimana s’era fatto male anche Marco Fernandez. Siamo andati a Novara con i giocatori contati anche se siamo riamsti in partita per 35 minuti. Poi loro hanno fatto due gol in sette minuti ed è diventato tutto difficile. C’è mancata la qualità per recuperare. Vediamo domenica perché il pallone è strano, ma sarà dura, il Briga è una gran bella formazione. Ma arrendersi mai….’’