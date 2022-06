“La soluzione della 'questione ospedale' non risolve la domanda di sanità dei cittadini”

“L' articolo 32 della Costituzione recita : 'La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell' individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti'.

Alla luce del dettato costituzionale, è un dovere della Politica esaminare le proposte fatte dal Governatore Cirio per il VCO.

Il guaio è che, ancora una volta, sono solo annunci, a nostro avviso volutamente vaghi, ma che hanno trovato l' immediato plauso di 14 sindaci del lago, evidentemente sull'unica cosa chiara che abbiamo capito: no all' ospedale unico provinciale!

L' Assemblea dei Sindaci del VCO ha il duro compito di farsi consegnare documenti – nero su bianco- che attestino il Programma di questa Regione, che preferisce annunciare le cose... ma non scriverle.

In particolare, nulla si sa sul Piano Sanitario -atto istituzionalmente dovuto- ma abbiamo dubbi che ne esista uno!

Per tutta la Provincia, ma in modo più pressante per il Territorio Ossolano, la soluzione della 'questione ospedale' da sola non risolve la domanda di Sanità dei cittadini.

Leggi dello Stato hanno previsto l' istituzione di una rete di Presidi Ospedalieri, strutture che devono integrarsi con l'Ospedale. È la sanità territoriale di cui poco o nulla la Regione ha detto.

Intanto, nel silenzio di Cirio, è aumentata in modo drammatico la quota di cittadini che sono costretti a recarsi fuori Regione a farsi curare e a rivolgersi alle strutture private per visite ed analisi, visti i tempi di attesa.

Inoltre,il fenomeno dell'abbandono degli operatori sanitari ha creato, per chi è rimasto, condizioni di lavoro insostenibili.

Questo situazione prefigura, in modo abbastanza chiaro, la privatizzazione della Sanità Pubblica con il fiorire di strutture private sul Territorio Ossolano.

La Segreteria del PD domese, consapevole della drammaticità della situazione sanitaria, ritiene urgente il riaprire del confronto tra i Sindaci.

Altresì, nei limiti delle proprie possibilità, la Segreteria del PD domese si attiverà per favorire il confronto tra Forze Politiche, Associazioni ed Enti disposte a battersi per una idea di Sanità articolata su un Ospedale di Eccellenza integrato da una rete di Sanità Territoriale”.

Così in una nota affidata agli organi di stampa la Segreteria del Partito Democratico di Domodossola.