Frana sulla strada per San Domenico

Due grossi massi sono franati sulla strada per San Domenico oggi intorno alle 12. Le rocce sono cadute in località Gebbo, dopo il bivio per Trasquera. Nessun veicolo è rimasto coinvolto

Sul posto si sono recati immediatamente i vigili del fuoco di Domodossola e Varzo e le forze dell’ordine. Diverse persone, specialmente turisti, sono rimaste bloccate a San Domenico. Al momento una ditta specializzata, chiamata dopo il sopralluogo dei tecnici provinciali, è al lavoro per liberare la carreggiata e consentire nelle prossime ore di ripristinare la viabilità, anche se da quanto riferito i tempi di esecuzione potrebbero richiedere diverso tempo. Intanto si sta cercando di approntare un percorso pedonale per consentire alle persone rimaste bloccate di scendere a valle a piedi.