Il Mercante di Venezia in scena a Varzo con i ragazzi del Liceo Spezia

Va in scena questa sera, martedì 10 giugno alle ore 21.00, presso il teatro Alveare di Varzo, Il Mercante di Venezia di William Shakespeare, interpretato dagli studenti del Liceo G. Spezia di Domodossola.

Lo spettacolo è il frutto del progetto Shakespeare Theatre Lab, realizzato da Compagniadellozio in collaborazione con il dipartimento di inglese dell’istituto. Una quindicina di alunni ha lavorato per mesi su una vera produzione teatrale, affrontando il testo in lingua originale e portandolo sul palco con impegno e passione. Ingresso libero.