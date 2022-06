Provinciale di San Domenico ancora chiusa, si lavora per aprire a fasce orarie

Rimane chiusa la strada provinciale della Valle Divedro, nel tratto compreso tra Gebbo e San Domenico, nel comune di Varzo, dove ieri dal versante montano si è staccato un grosso masso, di circa 15 metri cubi e 40 tonnellate, che è piombato sulla carreggiata, per fortuna, o meglio per miracolo, mentre nessuno stava transitando. Questa mattina il vice presidente della Provincia Rino Porini, insieme al geometra Dario Pidò con la supervisione del geologo Maurilio Coluccino, si è recato sul posto, per seguire i primi lavori di messa in sicurezza da parte dell'azienda Serra di Premosello. " In questo momento- le parole di Porini- non ci sono le condizioni per la riapertura della provinciale, viste anche le condizioni meteo avverse. Valuteremo un' eventuale apertura a fasce orarie, ma solo dopo alcune verifiche. A metà della prossima settimana ci saranno i lavori per la posa, da parte di una azienda specializzata, di reti paramassi"