A Mergozzo la mostra 'Giovan Battista Tedeschi Scultore'

Sabato 4 giugno alle ore 17 inaugura, con una presentazione nella sala conferenze dell’Antica Latteria a Mergozzo, la mostra temporanea 'Giovan Battista Tedeschi, scultore'.

L’esposizione, allestita in una sala del Museo Archeologico in via Roma 8, propone fino al 31 ottobre ritratti familiari e piccola plastica di genere, in marmo di Candoglia, terracotta, gesso e bronzo, che raccontano il gusto originale dell’artista originario di Mergozzo (Albo 1883-Pallanza 1944), mentre i pannelli fotografici illustrano le sue grandi sculture per monumenti celebrativi (tra gli altri i monumenti ai Caduti di Mergozzo, Ornavasso, Quarna Sopra, Pella...) e funerari (di cui trenta per il Cimitero Monumentale di Milano e altri in vari cimiteri tra Piemonte e Lombardia). Sua anche una scultura in marmo di Candoglia per il Duomo di Milano. Le opere sono prestate dagli eredi della famiglia Tedeschi e dal Museo del Paesaggio di Verbania.