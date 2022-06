Festa annuale del club degli Avanzi di balera ossolani il 3 giugno agli impianti sportivi di Masera. Merendone musicale per soci e simpatizzanti con ingresso libero per tutti dalle 22:30, per ballare con Lando Landi e Marianna. Per la festa la prenotazione è obbligatoria ai numeri Enry 380 7083327; Banj 347 9005931; Lorenzi 335 6969620.

Il ritrovo si svolge nell'ambito della festa degli Amici di Casa Don Gianni che prosegue fino a domenica.