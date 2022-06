Oltre 95mila le auto ibride in Piemonte, rispetto al 2020 si registra un +87,2%

La tutela dell'ambiente viaggia anche sulle quattro ruote. Secondo l’analisi del Centro Studi di AutoScout24, nel 2021 il parco auto circolante di auto ibride ed elettriche in Piemonte, rispetto al 2020, è cresciuto sensibilmente (+87,2%), passando da 51.039 vetture a ben 95.538; un dato positivo ma comunque lontano dalla Valle d’Aosta (+520,7%) e dal Trentino-Alto Adige (+246,2%) e che rappresenta solo il 3,3% del totale di auto in circolazione.

Torino penultima tra le province del Piemonte

Le province più virtuose con il tasso di crescita maggiore sono Asti (+106,9%) e Verbano-Cusio-Ossola (+101,1%). Seguono Alessandria (+97%), Biella (+95,6%), Vercelli (+91,7%), Cuneo (+85,8%), Torino (+84,1%) e Novara (+82,5%).

Inoltre, nei primi quattro mesi dell’anno a livello nazionale le vendite di auto ibride ed elettriche al netto del noleggio hanno raggiunto una quota di ben il 40,8% sul totale di auto nuove (136.990 immatricolazioni), un dato nettamente superiore rispetto al 13,1% del 2020. La quota maggiore riguarda le ibride (34,6%).

+31% nel mercato dell'usato

E nell’usato? Nonostante i valori siano ancora lontani dalle alimentazioni tradizionali e dal nuovo, sta comunque nascendo un mercato interessante. Secondo i dati interni di AutoScout24, nei primi 5 mesi del 2022, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, si registra un incremento del +31% delle richieste di auto ibride ed elettriche da parte degli utenti e del +21% di vetture disponibili.

Sul fronte dei prezzi di auto usate più recenti (da 1 a 3 anni) in vendita, il prezzo medio è di euro 37.400 per le ibride e di 38.200 per le elettriche.