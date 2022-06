Raduno italo-svizzero di Porsche in alta Ossola

Si svolgerà il 12 giugno la seconda edizione del raduno italo-svizzero alta Ossola dei possessori di Porsche. La manifestazione automobilistica a numero chiuso vedrà partecipare fino a 70 equipaggi.

Il programma dell'iniziativa, organizzata da Garage 911 in collaborazione con Sass Café,

prevede alle 10 accoglienza e inizio iscrizioni a Cimamulera con colazione di benvenuto, alle 11 partenza per Mozzio fino all'Hotel Belvedere per un lungo aperitivo a Buffet. Alle 12.30 i partecipanti si muoveranno verso Formazza per il pranzo con musica e intrattenimento al ristorante Cascata del Toce.