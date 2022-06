Sottratte le bandiere dell'Ucraina e della Pace davanti alle scuole di Montecrestese

Sottratte le bandiere dell'Ucraina e della Pace posizionate sull'asta davanti alle scuole di Montecrestese, la stessa dove sventola il tricolore. Lo segnala SiAmo Monte sulla sua pagina ufficiale Fb, creata per facilitare il contatto tra l'amministrazione cittadina e la comunità di Montecrestese.

Le bandiere sono scomparse il 5 giugno. “Inizialmente abbiamo sperato in uno scherzo di cattivo gusto ma le bandiere non sono tornate al loro posto. Non ci sono parole per qualificare un simile gesto... Chiunque abbia informazioni ci contatti” l'appello di SiAmo Monte.

(Foto social)