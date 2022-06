Croveo, venerdì "riparte" il Treno dei Bimbi

Torna a “viaggiare”, venerdì 10 giugno il Treno dei Bimbi di Croveo. Per l'originale e ormai storico villaggio turistico dei Padri Cappuccini di Domodossola, realizzato con vecchie carrozze ferroviarie in frazione Osso, sarà la stagione numero 56. Era infatti il 1966 quando i 28 vagoni dismessi salirono le strette strade della Valle Antigorio per essere collocate nel grande spazio allestito da Padre Michelangelo per portare in estate i numerosi bambini che durante l’anno scolastico risiedevano alla Casa del Fanciullo di Domodossola.

“Il Treno dei bimbi di Croveo è un villaggio immerso nella natura unico al mondo sottolinea Germano Bacchetta , organizzatore dei raduni degli ex ragazzi della Casa del Fanciullo-, un luogo magico e senza tempo e per apprezzarlo appieno è fondamentale conoscerne la storia. È un viaggio in un 'mondo a parte', un'attrazione turistica e al contempo testimonianza di un passato difficilissimo per molte famiglie. Questo villaggio ha tutti i comfort per un soggiorno di totale relax, tra vagoni trasformati in accoglienti stanze, bar, ristoro, sala tv e tanto verde, un luogo ideale per un contatto con la natura in un contesto davvero originale”.

Dopo una pausa di tre anni, causa emergenza Covid in data da definire tornerà un nuovo raduno degli ex ragazzi della Casa del Fanciullo. “Per l’occasione -così Bacchetta- si tornerà a dormire sui vagoni, proprio come una volta, in mezzo al bosco che conserva ancora oggi per molti di noi ricordi indelebili. Cercheremo anche quest'estate di riportare indietro il tempo e avanti l’amicizia, condividendo passato e presente”.

Con la riapertura del Treno dei Bimbi non mancheranno ogni domenica il servizio di ristoro e la grande grigliata tra divertimento, musica e danze. Info https://www.trenodeibimbi.it