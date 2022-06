Due sorelle ossolane partoriscono a 4 ore di distanza nello stesso ospedale

In questo periodo difficile, dove a predominare sono le brutte notizie, vogliamo raccontare un evento lieto e nello stesso tempo straordinario e curioso. Due sorelle Francesca e Silvia Pilatti una residente a Cosasca e l'altra a Beura, a distanza di circa quattro ore l'una dall'altra, nello stesso giorno e nello stesso ospedale, al Castelli di Verbania, hanno dato la luce con parto naturale Giacomo e Anna.

Il primo a nascere alle 2.41 di questa mattina è stato Giacomo, il piccolo che pesa quasi 4 chili è figlio di Francesca e di suo marito Simone Gherbassi. La coppia ha già altri due figli, Greta di 3 anni e mezzo ed Emma di 5 anni. Anna invece è figlia di Silvia ed Andrea Sugliani, è nata alle 6.49 e pesa 4,030 chili. Anna è la quarta figlia della coppia dopo Fabio di 8 anni, Marta di 5 e Lucia di 2 anni.

Era già successo alle due sorelle ossolane di vivere una gravidanza in contemporanea, quando Silvia era in attesa di Marta e Francesca di Emma. Le due bambine però videro la luce in mesi diversi Marta il 14 giugno ed Emma il 13 luglio del 2017.

“Essere in attesa in contemporanea è stato molto bello – raccontano le sorelle che abitano a pochi chilometri l'una dall'altra - ci siamo sostenute e aiutate, abbiamo gioito insieme nei preparativi. E' anche capitato di andare insieme alle visite. Man mano che passavano i giorni immaginavamo di poterci trovare magari in ospedale quasi in contemporanea, ma di certo non immaginavamo di partorire lo stesso giorno a distanza di poche ore”. Una gioia indescrivibile per Silvia e Francesca che sono diventate mamme e zie in contemporanea, così come una grande gioia per i papà e per i nonni. I genitori di Silvia e Francesca, Antonio Pilatti e Tiziana Conti sono i gestori del Rifugio il Dosso in Alta Val Bognanco.