Al Festival Park di Bellinzona i Nomadi, Modena City Ramblers e Cristina D'Avena con i Gem Boy

Si svolgerà dal 9 al 15 giugno 2022 al Parco Urbano il Festival Park Bellinzona. La nuova rassegna open air animerà il parco dalle 17 alla 1 con concerti e dj set nazionali e internazionali. Il villaggio del festival avrà una zona coperta in caso di pioggia e una zona dedicata alla gastronomia con diversi food-truck che proporranno prelibatezze per soddisfare qualsiasi tipo di palato. Parcheggi gratuiti presso l'ex campo militare e la piscina coperta.



09.06.2022: Nomadi

10.06.2022: Vascimbricola + One Dance Party

11.06.2022: Dj Set & Merqury Legacy

12.06.2022: Modena City Ramblers + The Vad Vuc

13.06.2022: Dj Set

14.06.2022: Andrea Bertè + Martina Beltrami

15.06.2022: Cristina D'Avena feat Gem Boy + Nik Evans



Le prevendite sono disponibili su www.biglietteria.ch da mercoledì 20 aprile 2022. Per maggiori informazioni: www.<wbr></wbr>festivalpark.ch