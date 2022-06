Sentiero Chiovini: tre giorni sui Sentieri della Resistenza

Torna anche quest'anno, alle porte dell'estate, il Sentiero Chiovini, il trekking più noto fra i Sentieri della Resistenza, percorso dai partigiani per sfuggire al rastrellamento della Val Grande del 20 giugno 1944. In questa data ebbe luogo uno degli eventi più tragici della Resistenza nel Verbano Cusio Ossola, il rastrellamento nazifascista della Val Grande. Fascisti e nazisti diedero la caccia a cinquecento partigiani uccidendone circa trecento, senza risparmiare la popolazione.

Il classico trekking che ogni anno ripercorre i sentieri utilizzati dai partigiani per sfuggire al rastrellamento della Val Grande del giugno ’44 si terrà, come anticipato, da venerdì 10 a domenica 12 giugno.

Ritrovo in Val Loana alle 9:30 Itinerario: Fondo Li Gabbi - Scaredi - In la Piana e pernottamento 11 giugno Attività sui luoghi della Resistenza a In la Piana e dintorni, con ripristino delle scritte sulla lapide commemorativa dei partigiani Pernottamento a In la Piana 12 giugno Itinerario: In la Piana - La Colma - Colloro Arrivo a Colloro alle 16:00, presso il Circolo di Colloro incontro conviviale a cura di Anpi Vco