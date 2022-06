Amministrative, tre i Comuni ossolani in cui si vota

Sono tre i comuni ossolani chiamati al voto domenica 12 giugno: Formazza, Beura Carezza e Drugno. In tutti e tre è in corsa una sola lista.

A Beura Davide Carigi, primo cittadino uscente, torna a chiedere fiducia ai suoi concittadini. La lista civica scelta da Carigi è all’insegna della continuità. Il nome è Insieme per Beura Cardezza e Cuzzego. La compongono Davide Carigi, 54 anni, artigiano, Flora Bacchetta, Oscar Mangano, Paola Minetti, Lelia Pinaglia, Alberto Piovani, Arianna Quaglio, Massimo Romeggio, Angelo Rossi, Simone Solari, Adriano Zanetti.

Carigi , se eletto , intende proseguire il lavoro svolto, ma ha anche un progetto ambizioso: quello di un centro di documentazione agroalimentare nell'ex palazzina delle ferrovie divenuta comunale e la realizzazione di una un asilo nido in un'ala delle scuole.

A Druogno si ripresenta Marco Zanoletti con la lista “Funghi” che annovera canditati conosciuti e volti nuovi. Il programma è all’insegna della continuità con il mandato precedente e orientato al miglioramento e all’ampliamento dei servizi e delle opportunità per tutti i cittadini. Compongono la lista che sostiene Zanoletti: Piergiacomo Andreoli, Giovanni Andreoli, Mauro Cantadore, Micaela Ferraris, Diego Filippini, Stefano Giordani, Andrea Rondoni, Carlo Rondoni, Donato Margaroli, Donatella Cheula, Paola Prelli.



Per Zanoletti e la sua squadra è importante proseguire e intensificare la collaborazione con tutte le associazioni del territorio comunale e con l’Amministrazione separata dei Beni Civici. Tra gli impegni: quello di proseguire il processo di miglioramento della rete acquedottistica e fognaria e, a riguardo, il Comune ha presentato un progetto di ampliamento e manutenzione straordinaria della rete che prevede la costruzione di un nuovo bacino e il collegamento in rete di tutti gli acquedotti comunali e la possibilità di produrre energia elettrica come già avviene a Coimo. Nel programma, tra le altre cose, anche la valorizzazione di Druogno come porta di ingresso in Valle Vigezzo del percorso pedestre “Via del Mercato”, e l’ascolto attento delle richieste e necessità delle frazioni.