Happy Birthday Urban! Questa settimana grande festa con il tributo agli AC/DC e Paolo Noise di radio 105

Grandi festeggiamenti questa settimana per il primo compleanno dell’ Urban Food& Beverage di Cosasca.

Si inizia venerdì 17 con il tributo agli AC/DC con i Riff Raff. Gruppo che nasce nel novembre del '97 e vantano più di vent'anni di carriera, con un innumerevole numero di concerti in Italia ed all'estero. Considerati il tributo agli AC DC più importante in Italia, hanno la particolarità di saper riproporre lo show degli AC/DC con un'energia dirompente che li rende unici agli occhi di tutti. I Riff raff vantano 3 tournée con Simon Wright, il batterista degli AC DC dal 1983 al 1990! La collaborazione con Mr. Simon Wright è continuativa, infatti l' ex AC/DC ha scelto i Riff Raff come sua band personale per esibirsi, in tutto il mondo.

Sabato 18 serata con Paolo Noise, nome d’arte di Paolo Federico Nocito, noto conduttore radiofonico nel programma LO ZOO DI 105! La sua carriera comincia come conduttore televisivo prima e DJ dopo: si avvicina a questo mondo nel 1995 e questo lo porta ad esibirsi in vari club sparsi in tutta Italia. Paolo Noise vanta alcune delle più importanti collaborazioni, sia nazionali che internazionali, con dj, producer e cantanti. Tra questi Alexandra Stan nella traccia "Mr Saxobeat", Danti dei Two Fingerz in "Vedo Cose che gli altri non vedono" e Leroy Bell in "Miss Me". La sua produzione più recente è la traccia "Con tutta la voce", con Carolina Marquez e Jack Mazzoni.

Giovedì 23, ci sarà l’apericena a 13€ su prenotazione entro il 22/06 che comprende una bevuta dove vedrà una collaborazione con gli head petrol Di Domodossola, ci sarà un raduno statico delle auto tuning con ritrovo con ritrovo al Carrefour di Regione Nosere.

Sabato 25 si esibiranno le Deviazioni spappolate insieme agli Effettoliga su un palco, per un Vasco vs Liga, con cena più spettacolo a 25€ per chi volesse mangiare, altrimenti rimane aperta anche al pubblico che viene dopo cena. A seguire Dj set.

Le serate del 17, 18 e 25 giugno si svolgeranno sul palco esterno.

Per prenotare è possibile telefonare al 345 10 67 383.

