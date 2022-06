Cosasca piange la storica commessa della Cooperativa

Ercolina ha lavorato alla Cooperativa di Cosasca che era l'unico negozio di alimentari della frazione, da qualche anno ormai chiuso, da ragazza fino alla pensione. Negli occhi delle persone non più giovanissime del paese c'è ancora il ricordo di Ercolina dietro il bancone con il grembiule azzurro. “Era la mia principale – dice Luciana Viscardi anche lei ex commessa alla cooperativa – ho iniziato a lavorare alla cooperativa da ragazza sono cresciuta con lei. Era sempre sorridente e allegra. A quei tempi si lavorava sodo non c'era ancora la concorrenza dei supermercati”. “La ricordo con affetto -aggiunge Elena Rondoni altra ex commessa alla cooperativa con Ercolina- sempre cordiale con i clienti e con il sorriso sulle labbra”.