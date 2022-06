Amministrative Omegna, in lista anche una pattuglia di ossolani

C’era anche una piccola truppa di ossolani in lista alle amministrative di Omegna. Tutti candidati in liste che sostenevano il sindaco uscente Paolo Marchioni.

Possiamo definirla un'avventura in terra cusiana per pochi ossolani. Ma come è andata per loro sulle rive del Lago d'Orta?

A raccogliere più voti (22 in totale) è stata Paola Beltrami, di Piedimulera, mamma del presidente della Provincia Alessandro Lana: era nella lista di Forza Italia.

Meno positiva l’esperienza per gli altri ossolani: 3 voti a Graziana Piantanida nella lista della Lega; quindi nella lista Popolo della Famiglia c’erano i villadossolesi Gaspare Bonetti e Carlo Ricchi: 0 voti.