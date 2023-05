Morto il conducente 49enne del veicolo incendiatosi nella galleria Montecrevola

E' morto il conducente di 49 anni del veicolo che ha preso fuoco nella galleria Montecrevola, sulla statale 33 del Sempione.

Al momento il tunnel è ancora chiuso e la viabilità è interrotta. Varzo, Trasquera e il confine rimangono quindi off limits. Valle isolata e non ci sono certezze sulla riapertura della galleria. La strada provinciale che da Crevola porta al confine infatti è chiusa da tre mesi, dopo la frana che ha coinvolto la cava.

La tragedia di giovedì sera riapre le polemiche che da anni si susseguono sulla questione insicurezza della galleria, considerata da anni una delle più pericolose d'Europa.



Al momento non si conoscono le cause che hanno portato all'incendio del veicolo e non si conoscono generalità e nazionalità della persona deceduta.