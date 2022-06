Il Villa si ferma, il pari (2-2) 'premia' il Momo

Il pari non basta alla Virtus Villa per sperare nella promozione. Il 2 a 2 finale di Momo (reti di Primatesta e Moggio) è amaro, perché i novaresi avevano a disposizione due risultati: bastava loro pareggiare per passare il turno. E’ stata una partita combattuta, con un Villa che ha confermato le sue qualità. Peccato per il rigore non realizzato da Primatesta nei supplementari che avrebbe dato il successo al Villa.

La squadra chiude qui l’annata di Prima Categoria, ma a testa alta. E’ stata una buona stagione che sommiamo a quelle trascorse, una delle quali con la Promozione conquistata a pieno titolo a cui è seguita la rinuncia a salire di categoria. Un altro sengo positivo nella storia calcistica della Virtus.