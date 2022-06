Divertimento, enogastronomia e musica con la Notte Gialla domese

Il Comitato Carnevale Pulenta e Sciriui, in concomitanza con la festa dei Santi Gervaso e Protaso, propone per il 18 giugno la “Notte gialla”. Un tour enogastronomico con intrattenimento musicale nelle piazze del pentagono con partenza e biglietteria in Piazza Mercato e ingresso a 15 euro per chi vorrà partecipare al tour gastronimico, mentre a chi vorrà solo ascoltare musica l'accesso è libero. Quattro le piazze coinvolte, in ognuna di queste è previsto un punto di ristorazione e uno spazio musicale, inoltre un bar sarà allestito sotto i portici del teatro Galletti e un'area per bambini in piazza Rovereto.

L'ingresso è possibile dalle 19 alle 21. Le piazze coinvolte nel tour sono Piazza Paola Angela Ruminelli davanti a Palazzo San Francesco dove sarà servito l'antipasto, Piazza Repubblica dove verrà offerta polenta e salsiccia accompagnata dalla musica latino americana e dai ballerini della Wonder dancing di Domenico Simmaco, Piazza Tibaldi in cui si potranno degustare i formaggi e ascoltare la musica delle fisarmoniche e Piazza Mellerio dove saranno distribuiti i dolci e i degustatori potranno ascoltare la musica proposta dai dj di radio studio 92.

Dalle ore 21 poi nella chiesa parrocchiale dei Santi Gervaso e Protaso si terrà il concerto inaugurale per i restauri dell'abside della Collegiata eseguito dalla cappella musicale del Sacro Monte Calvario.