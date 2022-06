Le previsioni meteo per il fine settimana

Resiste il robusto campo di alta pressione esteso dal nord Africa fino al canale della Manica e responsabile dell'ondata di caldo che sta interessando gran parte delle regioni occidentali europee compresa, quindi, la nostra regione. "L'alta pressione - si legge nell'ultimo bollettino meteo di Arpa Piemonte - subirà un cedimento nella giornata di domenica, indebolita dall'avanzata di una perturbazione atlantica verso la Francia. La bassa pressione non ce la farà, tuttavia, ad erodere completamente il promontorio di alta pressione, ma determinerà un aumento dell'instabilità atmosferica atteso per la prossima settimana".

SABATO 18 GIUGNO 2022

Nuvolosità: cielo sereno o poco nuvoloso, con formazione di cumuli pomeridiani sui rilievi alpini e sulle zone pedemontane adiacenti. Precipitazioni: assenti, salvo possibili e deboli rovesci isolati sui rilievi alpini occidentali al pomeriggio. Zero termico: in lieve aumento fino ai 4600 m. Venti: deboli settentrionali sulle Alpi, in progressiva rotazione da ovest a sudovest in tarda serata; deboli prevalentemente sud-orientali sull'Appennino e nord[1]orientali in pianura.

DOMENICA 19 GIUGNO 2022

Nuvolosità: cielo sereno o poco nuvoloso, con formazione di cumuli pomeridiani sui rilievi alpini e sulle zone pedemontane adiacenti. Precipitazioni: assenti, salvo possibili e deboli rovesci isolati sui rilievi alpini occidentali al pomeriggio. Zero termico: in lieve aumento fino ai 4600 m. Venti: deboli settentrionali sulle Alpi, in progressiva rotazione da ovest a sudovest in tarda serata; deboli prevalentemente sud-orientali sull'Appennino e nord-orientali in pianura.