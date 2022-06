''Poste Italiane riapra gli uffici tutta la settimana''

Pallanzeno bussa a Poste Italiane, ma come molti grandi enti Poste Italiane non risponde. Un atteggiamento tipico tutto italiano quello di non rispondere al cittadino ma anche agli enti istituzionali. Così, l’altro ieri, il sindaco Gianpaolo Blardone ha inviato a Ossolanews l’ultima lettera spedita a Poste italiane.

Il sindaco sollecita il ripristino dell’apertura degli uffici che Poste aveva ridotto – per il Covid – a giorni alterni. Il sindaco Blardone ora vuole che Poste – che hanno i loro uffici al piano terra del municipio – riaprano tutti i giorni.

Dice che l’apertura è necessaria anche "per questioni di ordine pubblico". "Infatti questa situazione – dice Blardone – crea la formazione di assembramenti davanti al municipio, che danno corso a fatti incresciosi".